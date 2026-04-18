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Hoch bewertet
Air Jordan 1 Mid SE Damenschuh - Weiß/Wolf Grey/Metallic Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Damenschuh

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Der Schuh, mit dem alles begann: Diese atemberaubende Version des AJ1 punktet mit Glanz. Die legendäre Mid-Top-Silhouette hat ein schillerndes, Chrom-ähnliches Obermaterial, dessen Glanz die Blicke auf sich zieht.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Style: FN5031-100

Air Jordan 1 Mid SE

30 % Rabatt

Der Schuh, mit dem alles begann: Diese atemberaubende Version des AJ1 punktet mit Glanz. Die legendäre Mid-Top-Silhouette hat ein schillerndes, Chrom-ähnliches Obermaterial, dessen Glanz die Blicke auf sich zieht.

Produktinformationen

  • Wings-Logo auf der Ferse
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummimaterial für Traktion
  • Jumpman Air-Logo auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Wolf Grey/Metallic Silver
  • Style: FN5031-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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Bewertungen (38)

4.8 Sterne

  • Lola

    DraganaP340362600

    Fantastiskt

  • Think again

    NeilG108727316

    Don't buy these shoes. They're too good for you. They're all mine.

  • Stylish and Fabulous

    Sam1012

    These are some really cool looking Jordans. I love the fit and the style.

Air Jordan 1 Mid SE Damenschuh

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