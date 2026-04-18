Air Jordan 1 Mid SE Damenschuh

Der Schuh, mit dem alles begann: Diese atemberaubende Version des AJ1 punktet mit Glanz. Die legendäre Mid-Top-Silhouette hat ein schillerndes, Chrom-ähnliches Obermaterial, dessen Glanz die Blicke auf sich zieht.

Gezeigte Farbe: Weiß/Wolf Grey/Metallic Silver

Style: FN5031-100