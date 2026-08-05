Air Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder

Diese Version des AJ1 verleiht dem ersten Signature-Modell von Mike einen frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.

Gezeigte Farbe: Pink Gaze/Weiß/Schwarz

Style: DQ8423-602