Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low SE trägt ein Stück von Jordans Geschichte in sich und bietet dir Tragekomfort für den ganzen Tag. Außerdem kannst du auf dem speziellen Label auf der Lasche deine eigene Geschichte festhalten. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.
- Gezeigte Farbe: Pure Platinum/Summit White/Schwarz/Chile Red
- Style: II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Immer legendär, immer frisch. Der Air Jordan 1 Low SE trägt ein Stück von Jordans Geschichte in sich und bietet dir Tragekomfort für den ganzen Tag. Außerdem kannst du auf dem speziellen Label auf der Lasche deine eigene Geschichte festhalten. Wähle deine Farben und entscheide dich für das legendäre Profil mit einer hochwertigen Materialmischung und gekapseltem Air in der Ferse.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Pure Platinum/Summit White/Schwarz/Chile Red
- Style: II1257-002
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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