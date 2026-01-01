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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

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Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.


  • Gezeigte Farbe: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Style: IU2269-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % Rabatt

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Style: IU2269-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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