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Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh - Weiß/Iron Grey/Wolf Grey

Air Jordan 1 Low SE

Herrenschuh

€ 139,99
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Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Iron Grey/Wolf Grey
  • Style: IX3959-100

Air Jordan 1 Low SE

€ 139,99

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Das weiche Lederobermaterial ist strapazierfähig und angenehm zu tragen.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Iron Grey/Wolf Grey
  • Style: IX3959-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Compra exitosa

    AlonzoC571508640

    Las zapatillas son espectaculares y muy cómodas. Las recibí en tiempo y forma en la tienda que pedí. Totalmente satisfecho.

  • shirleyv930546665

    Mooie schoen en mooie materialen. Ook leuk twee kleuren veters mogelijk

Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

Air Jordan 1 Low SE

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