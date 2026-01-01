Nike Air Force 1 High By You personalisierbarer Schuh (Damen)

Nike Air Force 1 High By You

€ 169,99

Bei diesem AF1 dreht sich alles um die Details. Personalisiere dein Label, deine Schnürsenkel und dein Dubraes und vergiss nicht, mit einem persönlichen Text auf der Fersenschlaufe individuelle Spuren zu hinterlassen. Mit 8 Farboptionen und der Wahl zwischen transparenter Sohle oder Gummisohle wird dieses Design einzigartig – genau wie du.

Was ist deine Basis?

Beginne mit dem Obermaterial aus Leder und entscheide dich dann zwischen klassischer oder transparenter Option beziehungsweise Gummi für die Mittel- und Außensohle.

Zeit Farbe

Schlichte neutrale Farben, luxuriöse Metallic-Farben, sportliche Klassiker oder alles zusammen. Was wirst du erschaffen?

Express Yourself

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Personalisiere die Schlaufe mit bis zu neun Zeichen. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.