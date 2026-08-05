Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram Herrenschuhe

Der AF1 war schon immer ein robuster Schuh. Nun erreicht er aber das nächste Level. Das strapazierfähige Textilobermaterial sitzt auf einer Vibram-Sohle auf, die dir hilft, jeden Untergrund zu meistern. Bist du bereit?

Gezeigte Farbe: Schwarz/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Style: IH1943-002