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Hoch bewertet
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram Herrenschuhe - Schwarz/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

Herrenschuh

€ 129,99
Schwarz/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/Schwarz
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Der AF1 war schon immer ein robuster Schuh. Nun erreicht er aber das nächste Level. Das strapazierfähige Textilobermaterial sitzt auf einer Vibram-Sohle auf, die dir hilft, jeden Untergrund zu meistern. Bist du bereit?


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Style: IH1943-002

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

€ 129,99

Der AF1 war schon immer ein robuster Schuh. Nun erreicht er aber das nächste Level. Das strapazierfähige Textilobermaterial sitzt auf einer Vibram-Sohle auf, die dir hilft, jeden Untergrund zu meistern. Bist du bereit?

Vorteile

  • Ein Nike Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Vibram-Außensohle sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Style: IH1943-002

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (146)

4.6 Sterne

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram Herrenschuhe

Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram

€ 129,99

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