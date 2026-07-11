Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ Schuhe (Herren)

Unterstütze U.S. Soccer, während du die größte Bühne des Sports mit legendärem Streetwear-Style feierst. Wie alle LV8s besticht auch dieser durch eine klassische 80er-Jahre-Konstruktion, eine dezente Plateausohle und ein elegantes Obermaterial aus Leder. Im Gegensatz zu anderen Modellen ehrt er mit einem aufgestickten Mannschaftswappen die Farben Rot, Weiß und Blau.

Gezeigte Farbe: Weiß/University Red/University Red/Midnight Navy

Style: IQ0407-100