Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ Schuhe (Herren)

Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Unterstütze U.S. Soccer, während du die größte Bühne des Sports mit legendärem Streetwear-Style feierst. Wie alle LV8s besticht auch dieser durch eine klassische 80er-Jahre-Konstruktion, eine dezente Plateausohle und ein elegantes Obermaterial aus Leder. Im Gegensatz zu anderen Modellen ehrt er mit einem aufgestickten Mannschaftswappen die Farben Rot, Weiß und Blau.
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“
Unterstütze U.S. Soccer, während du die größte Bühne des Sports mit legendärem Streetwear-Style feierst. Wie alle LV8s besticht auch dieser durch eine klassische 80er-Jahre-Konstruktion, eine dezente Plateausohle und ein elegantes Obermaterial aus Leder. Im Gegensatz zu anderen Modellen ehrt er mit einem aufgestickten Mannschaftswappen die Farben Rot, Weiß und Blau.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
As always great shoe
RobH818882133
Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.
DianaR195723293
Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.
Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“