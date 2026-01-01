Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren)

Nike Air Force 1 '07 LV8
Herrenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Das klassische 80er-Jahre-Design mit robustem Leder und auffälligen Details sorgt für einen stylishen Look, der dich auf dem Platz oder unterwegs begleitet.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail
- Style: IU7592-001
Nike Air Force 1 '07 LV8
Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Das klassische 80er-Jahre-Design mit robustem Leder und auffälligen Details sorgt für einen stylishen Look, der dich auf dem Platz oder unterwegs begleitet.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder mit perforiertem Zehenbereich ist atmungsaktiv und bequem.
- Ein Nike Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail
- Style: IU7592-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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