Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren)

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Das klassische 80er-Jahre-Design mit robustem Leder und auffälligen Details sorgt für einen stylishen Look, der dich auf dem Platz oder unterwegs begleitet.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail

Style: IU7592-001