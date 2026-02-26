Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)

Leichtes Fleece bietet dir die Wärme, die du brauchst, ohne aufzutragen. All das in einem schlanken, schmal zulaufenden Bein. Die kontrastierende Paspelierung an den Seiten verleihen einen sportlichen Touch und der elastische Bund sorgt für eine individuelle und sichere Passform.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß

Style: II7351-010