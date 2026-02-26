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Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder) - Schwarz/Weiß/Weiß

Nike Air

Fleece-Jogger (ältere Kinder)

30 % Rabatt
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Leichtes Fleece bietet dir die Wärme, die du brauchst, ohne aufzutragen. All das in einem schlanken, schmal zulaufenden Bein. Die kontrastierende Paspelierung an den Seiten verleihen einen sportlichen Touch und der elastische Bund sorgt für eine individuelle und sichere Passform.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: II7351-010

Nike Air

30 % Rabatt

Leichtes Fleece bietet dir die Wärme, die du brauchst, ohne aufzutragen. All das in einem schlanken, schmal zulaufenden Bein. Die kontrastierende Paspelierung an den Seiten verleihen einen sportlichen Touch und der elastische Bund sorgt für eine individuelle und sichere Passform.

Vorteile

  • Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
  • Die Eingrifftaschen eignen sich zur sicheren Aufbewahrung deiner Alltagsgegenstände.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß/Weiß
  • Style: II7351-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

3.5 Sterne

  • Joggers

    Geraldo926238728

    Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.

  • DwightM306886725

    This was such a nice pair of joggers

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