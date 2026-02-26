Nike Air Fleece-Jogger (ältere Kinder)

Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Leichtes Fleece bietet dir die Wärme, die du brauchst, ohne aufzutragen. All das in einem schlanken, schmal zulaufenden Bein. Die kontrastierende Paspelierung an den Seiten verleihen einen sportlichen Touch und der elastische Bund sorgt für eine individuelle und sichere Passform.
Nike Air
Leichtes Fleece bietet dir die Wärme, die du brauchst, ohne aufzutragen. All das in einem schlanken, schmal zulaufenden Bein. Die kontrastierende Paspelierung an den Seiten verleihen einen sportlichen Touch und der elastische Bund sorgt für eine individuelle und sichere Passform.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3.5 Sterne
Joggers
Geraldo926238728
Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.
DwightM306886725
This was such a nice pair of joggers
Nike Air