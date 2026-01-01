Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Tanktop im Crop-Design für Damen

Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Verkürztes Lauf-Tanktop mit Dri-FIT ADV-Technologie (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Dieses Weboberteil wurde mit frischen Grafiken und einer Botschaft für deine Gegner überarbeitet und ist bereit für den Wettkampf. Es ist leicht und atmungsaktiv mit fortschrittlicher, schweißableitender Technologie, die für kühlen Tragekomfort sorgt, während du deine Konkurrenz hinter dir lässt.
- Gezeigte Farbe: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Style: IF3649-570
Nike AeroSwift
Dieses Weboberteil wurde mit frischen Grafiken und einer Botschaft für deine Gegner überarbeitet und ist bereit für den Wettkampf. Es ist leicht und atmungsaktiv mit fortschrittlicher, schweißableitender Technologie, die für kühlen Tragekomfort sorgt, während du deine Konkurrenz hinter dir lässt.
Vorteile
- Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
- Seitliche Schlitze und Perforationen auf der Vorder- und Rückseite sorgen für Luftzirkulation in Bereichen mit starker Schweißentwicklung.
- Der gebondete Saum an Hals- und Armausschnitten bietet ein geschmeidiges Tragegefühl und maximale Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- "Too Fast To Follow"-Grafik auf der Rückseite
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Style: IF3649-570
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 170 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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