Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Lauf-Tanktop im Crop-Design für Damen

Dieses Weboberteil wurde mit frischen Grafiken und einer Botschaft für deine Gegner überarbeitet und ist bereit für den Wettkampf. Es ist leicht und atmungsaktiv mit fortschrittlicher, schweißableitender Technologie, die für kühlen Tragekomfort sorgt, während du deine Konkurrenz hinter dir lässt.

Gezeigte Farbe: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava

Style: IF3649-570