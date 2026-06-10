Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Komm in den Rhythmus und lauf los. Dieses leichte, für eine hohe Geschwindigkeit entwickelte Lauf-Tanktop verfügt über eine moderne schweißableitende Technologie, die dafür sorgt, dass du bis zur Ziellinie trocken und kühl bleibst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Style: IR4444-010