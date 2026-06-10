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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren) - Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Herren

€ 94,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Komm in den Rhythmus und lauf los. Dieses leichte, für eine hohe Geschwindigkeit entwickelte Lauf-Tanktop verfügt über eine moderne schweißableitende Technologie, die dafür sorgt, dass du bis zur Ziellinie trocken und kühl bleibst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Style: IR4444-010

Nike AeroSwift

€ 94,99

Komm in den Rhythmus und lauf los. Dieses leichte, für eine hohe Geschwindigkeit entwickelte Lauf-Tanktop verfügt über eine moderne schweißableitende Technologie, die dafür sorgt, dass du bis zur Ziellinie trocken und kühl bleibst.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
  • Das leichte Material fühlt sich besonders atmungsaktiv an.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Style: IR4444-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

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