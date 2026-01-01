Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Dieses für den Wettkampf konzipierte Singlet sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie einen kühlen Kopf bewahrst. Das leichte Material ist mit unserer modernen, schweißableitenden Technologie und gezielter Belüftung ausgestattet, um die Atmungsaktivität zu verbessern.

Gezeigte Farbe: Bright Spruce

Style: IX1203-373