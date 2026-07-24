Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Dieses wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und nutzt unsere fortschrittliche Dri-FIT-Technologie, damit du bis zur Ziellinie kühl und konzentriert bleibst. Das leichte, schweißableitende Material verfügt über strategisch platzierte Perforationen für optimale Atmungsaktivität und Kühlung an den entscheidenden Stellen.