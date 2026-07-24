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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren) - Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV-Lauf-Singlet für Herren

€ 89,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Dieses wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und nutzt unsere fortschrittliche Dri-FIT-Technologie, damit du bis zur Ziellinie kühl und konzentriert bleibst. Das leichte, schweißableitende Material verfügt über strategisch platzierte Perforationen für optimale Atmungsaktivität und Kühlung an den entscheidenden Stellen.


  • Gezeigte Farbe: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Style: IU4522-848

Nike AeroSwift

€ 89,99

Dieses wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und nutzt unsere fortschrittliche Dri-FIT-Technologie, damit du bis zur Ziellinie kühl und konzentriert bleibst. Das leichte, schweißableitende Material verfügt über strategisch platzierte Perforationen für optimale Atmungsaktivität und Kühlung an den entscheidenden Stellen.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
  • Offene Löcher im gesamten Material sorgen für gezielte Belüftung an den wichtigsten Stellen.
  • Ein niedrigerer Saum als bei früheren AeroSwift Singlets bietet zusätzliche Abdeckung.
  • Gebondete Nähte an Armloch und Kragen sorgen für ein schlankeres Tragegefühl und weniger Reibung.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Style: IU4522-848

Größe und Passform

    • Model trägt Größe L bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Nike AeroSwift

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