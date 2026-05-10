Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Dieses atmungsaktive, für den Wettkampf entwickelte Lauf-Tanktop ist mit unserer modernen schweißableitenden Technologie ausgestattet, die dafür sorgt, dass du immer angenehm trocken bleibst. Das geschmeidige Material mit Perforationen sorgt für eine großzügige Luftzirkulation, wenn du deinen letzten Schritt absolvierst.