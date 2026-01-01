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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil mit Print (Herren) - Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil mit Print (Herren)

€ 84,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses leichte, wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Das schweißableitende Strickmaterial mit frischem Print hat durchgehende Perforationen für ein ultra-atmungsaktives Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IM5365-010

Nike AeroSwift

€ 84,99

Dieses leichte, wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Das schweißableitende Strickmaterial mit frischem Print hat durchgehende Perforationen für ein ultra-atmungsaktives Tragegefühl.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
  • Das speziell entwickelte Strickmaterial ist leicht und atmungsaktiv.
  • Gebondete Nähte an der Schulter reduzieren das Gewicht und sorgen damit für ein leichteres Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IM5365-010

Größe und Passform

    • Getragen von JC Stevenson, Leichtathlet im College-Sport.
    • Stevenson trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm.
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil mit Print (Herren)

    Nike AeroSwift

    € 84,99

    Weitere Infos

      • Getragen von JC Stevenson, Leichtathlet im College-Sport.
      • Stevenson trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm.

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