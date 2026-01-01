Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil mit Print (Herren)

Dieses leichte, wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Das schweißableitende Strickmaterial mit frischem Print hat durchgehende Perforationen für ein ultra-atmungsaktives Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: IM5365-010