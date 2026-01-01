Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Die auf Tempo ausgelegte AeroSwift-Kollektion ist unsere ultimative Ausrüstung für den Race Day. Dieses schweißableitende, speziell entwickelte Strickoberteil ist leicht und besonders atmungsaktiv, damit du bis zur Ziellinie kühl und trocken bleibst.