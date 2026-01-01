ACG Wolf Grid Therma-FIT Wanderoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)

Wenn die Temperaturen fallen und deine Wanderkleidung schweißnass ist, musst du eine schwierige Entscheidung treffen: weitergehen oder umdrehen. Das ACG Wolf Grid-Oberteil wurde entwickelt, damit du draußen bleiben kannst. Das atmungsaktive Fleece mit Grid-Back passt sich wechselhaften Bedingungen an. Es leitet Feuchtigkeit ab und speichert deine Körperwärme, damit du mit weniger Kleidung wärmer bleibst und so mehr erleben kannst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White

Style: IM4233-010