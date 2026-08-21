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Hoch bewertet
Nike ACG Ultrafly Traillaufschuhe für Wettkämpfe - Schwarz/Photon Dust/Photon Dust

Nike ACG Ultrafly Trail

Traillaufschuhe für Wettkämpfe

€ 249,99
Schwarz/Photon Dust/Photon Dust
Hyper Crimson/Total Orange/Vivid Purple/Weiß
Volt Tint/Steam/Sea Glass/Burgundy Ash
Baltic Blue/Court Blue
Light Crimson/Summit White/Summit White/Pure Platinum
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Sail/Weiß/Safety Orange/Schwarz
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Klarna An der Kasse verfügbar.

  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Photon Dust/Photon Dust
  • Style: HF5668-001

Nike ACG Ultrafly Trail

€ 249,99

Ultraleichter Schaumstoff und verbesserter Grip sorgen für mehr Geschwindigkeit bei Trailläufen.

Der Ultrafly Trail präzisiert was du am Original liebst, damit du jede Distanz meistern kannst. Der federnde ZoomX-Schaumstoff ist reaktionsfreudiger und die durchgehende Carbonplatte ist weicher und sorgt so für ein geschmeidiges Laufgefühl. Die Außensohle reduziert das Gewicht und bietet dennoch verbesserten Grip, Kilometer für Kilometer.

ZoomX-Schaumstoff

Die besonders reaktionsfreudige Mittelsohle mit ZoomX-Schaumstoff ermöglicht die höchste Energierückgabe von Nike, mit einem stabilen Gefühl für den Trail. Der Schaumstoff ist in der Ferse "freiliegend" und sorgt so für noch mehr Reaktionsfreudigkeit.

Obermaterial aus atmungsaktivem Mesh

Mach dir keine Sorgen über Pfützen oder Bäche – das Obermaterial ist ganz auf die Wasserableitung ausgelegt. Es ist zudem leicht, strapazierfähig und atmungsaktiv.

Zusätzliche Flexibilität

Mit der durchgehenden Carbonfaserplatte kannst du technisches Gelände in Angriff nehmen. Wir haben die Steifigkeit im Vergleich zum ursprünglichen Ultrafly reduziert, um eine bessere Kontrolle auf dem Trail zu ermöglichen.

Verbesserter Grip

Mit der Vibram® Megagrip-Außensohle bist du bestens gerüstet. Sie wurde entwickelt, um dir mehr Strapazierfähigkeit und einen verbesserten Grip auf nassem Gelände zu ermöglichen.

Produktinformationen

  • Gewicht: ca. 287 g (Herrengröße 44)
  • Sprengung: 8,5 mm
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Photon Dust/Photon Dust
  • Style: HF5668-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (42)

4.7 Sterne

  • brilliant

    GauriD468641112

    brilliant! not worn yet. but they have a potential to be my favorite pair.

  • Awesome Pair

    n2nie

    Amazing pair of shoes. I’m a frequent runner on the road and trail (light to mild terrain). Very stable on the heel and very light. The shoes have energy return and you can feel it. It wants you to go faster. I have put in 30 miles and it feels great. Will buy another pair.

  • The best!

    RuNaP313470693

    The ACG Ultrafly performs exceptionally well off‑road. Great traction, durable materials, and a secure fit make them ideal for fast, confident runs on mixed terrain.

Nike ACG Ultrafly Traillaufschuhe für Wettkämpfe

Nike ACG Ultrafly Trail

€ 249,99

Leichtgewichtige Geschwindigkeit, Grip und Energierückgabe, selbst unter widrigsten Bedingungen.

Speziell entwickelt für

Traillauf und Wettkämpfe

Gelände

Wenig bis sehr anspruchsvoll

Dämpfung

Reaktionsfreudig

Schuhgewicht

Ca. 287 g (Herrenschuhgröße 44)

Sprengung

8,5 mm

Technische Daten

Schuhgewicht

Ca. 287 g (Herrenschuhgröße 44)

Sprengung

8,5 mm

Technologie

ZoomX-Schaumstoff, Carbonfaser-Flyplate und Vibram® Megagrip

Was ist neu?

    • Unser neu aufgelegter ZoomX-Schaumstoff bietet genau die richtige Strapazierfähigkeit, Dämpfung und Reaktionsfreudigkeit für Trailläufe.
    • Die durchgehende Carbonfaserplatte ist weniger steif als die im originalen Ultrafly.
    • Die Vibram® Megagrip-Außensohle bietet außergewöhnliche Traktion bei weniger Gewicht. Zudem sorgen strategisch platzierte Stollen bei Hügelläufen für extra Grip.

Merkmale, die überzeugen

  • ZoomX-Schaumstoff

    Die besonders reaktionsfreudige Mittelsohle mit ZoomX-Schaumstoff ermöglicht die höchste Energierückgabe von Nike mit einem stabilen Gefühl für den Trail.

  • Obermaterial aus atmungsaktivem Mesh

    Pfützen und Bäche? Kein Problem. Das Obermaterial lässt Wasser bestens ablaufen. Zudem ist es leicht, strapazierfähig und atmungsaktiv.

  • Zusätzliche Flexibilität

    Mit der durchgehenden Carbonfaserplatte kannst du anspruchsvolles Gelände in Angriff nehmen. Wir haben die Steifigkeit im Vergleich zum ursprünglichen Ultrafly reduziert, um eine bessere Kontrolle auf dem Trail zu ermöglichen.

  • Verbesserter Grip

    Mit der Vibram® Megagrip-Außensohle bist du bestens gerüstet. Sie wurde für mehr Strapazierfähigkeit und einen verbesserten Grip in nassem Gelände entwickelt.

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Caleb Olson

"Dieser Allround-Wett­kampf­schuh ist meine allererste Wahl: Bei einigen meiner größten Wettkämpfe hat er mich aufs Podium befördert."

Caleb Olson

Western States-Meister 2025

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