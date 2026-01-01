ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt (Damen)

Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.

Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß

Style: IU8168-070