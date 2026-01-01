ACG "Tuff Fleece" Sweatshirt (Damen)

Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
- Style: IU8168-070
ACG "Tuff Fleece"
Ist es kühl geworden? Kuschel dich in das leichte Tuff Fleece. Dieses Sweatshirt aus schwerem French-Terry-Fleece fühlt sich weich und strukturiert an. Für Tage, an denen du eine atmungsaktive, wärmende Schicht brauchst, haben wir die Dri-FIT-Technologie integriert.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Dank der großzügigen Passform an Schultern und Körper können mühelos mehrere Kleidungsstücke übereinander getragen werden.
Produktinformationen
- 75 % Baumwolle/25 % Polyester
- Ripp an Kragen, Bündchen und Saum
- Aufhängeschlaufe
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Weiß
- Style: IU8168-070
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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