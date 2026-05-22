ACG Smith Summit Zip-off-Hose (Damen)

Reißverschluss und Streifen – deine Hose ist gerade zu Shorts geworden. Unabhängig von der Länge bietet dir das schnell trocknende, wasserabweisende und UV-beständige Material (und die vielen Taschen) die Vielseitigkeit, die du benötigst.

Gezeigte Farbe: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White

Style: HV6391-009