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ACG Smith Summit Zip-off-Hose (Damen) - College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Smith Summit

Zip-off-Hose (Damen)

30 % Rabatt
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.

Reißverschluss und Streifen – deine Hose ist gerade zu Shorts geworden. Unabhängig von der Länge bietet dir das schnell trocknende, wasserabweisende und UV-beständige Material (und die vielen Taschen) die Vielseitigkeit, die du benötigst.


  • Gezeigte Farbe: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Style: HV6391-009

ACG Smith Summit

30 % Rabatt

Reißverschluss und Streifen – deine Hose ist gerade zu Shorts geworden. Unabhängig von der Länge bietet dir das schnell trocknende, wasserabweisende und UV-beständige Material (und die vielen Taschen) die Vielseitigkeit, die du benötigst.

Produktinformationen

  • Body: 96 % Nylon / 4 % Elastan; oberer Taschenbeutel: 100 % Polyester
  • Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
  • Elastischer Bund
  • Mittelhoher Bund
  • Weite Passform
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Grey/Grey Fog/Photon Dust/Summit White
  • Style: HV6391-009

Größe und Passform

    • Lockere Passform: locker und lässig
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • vkim93

    Perfect baggy style, comfortable, and feels high quality. Just runs big, so I had to size down from my normal size S (27 inch waist for reference) to XS.

ACG Smith Summit Zip-off-Hose (Damen)

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