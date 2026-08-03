ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)

ACG Radical AirFlow NXT

€ 149,99

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll auf maximale Luftzirkulation ausgelegt ist. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow verfügt über eine extrem atmungsaktive Konstruktion mit offenen Maschen, die dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen. Die speziell entwickelten Luftkanäle beschleunigen den Luftstrom und unterstützen die natürlichen Kühlmechanismen deines Körpers.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial ist äußerst vielseitig und wurde für hervorragende Bewegungsfreiheit und Kühlung entwickelt. Speziell entwickelte Belüftungskanäle wurden gezielt an Stellen platziert, die starker Hitze und Reibung ausgesetzt sind. So kannst du auf den vor dir liegenden Kilometern kühlen Tragekomfort genießen.

Radikal getestet

Als einer der größten Feldversuche in der Geschichte von Nike Running wird das All Conditions Racing Department (ACRD) die Prototypen auch in der Elite-Saison 2025 weiter testen. Die Nike Designer:innen haben das Feedback aus den Rennen und den Labortests berücksichtigt und das Kleidungsstück weiter optimiert. Der Elite-Trailrunner und ACRD-Athlet Caleb Olson trug einen Prototyp als er einen harten 100-Meilen-Ausdauerlauf im Jahr 2025 gewann – und die zweitschnellste Streckenzeit in der Geschichte des Rennens erzielte.