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ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren) - Weiß/Anthracite

Recyclingmaterialien

ACG Radical AirFlow NXT

Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)

€ 149,99

Bald verfügbar

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll auf maximale Luftzirkulation ausgelegt ist. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

€ 149,99

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll auf maximale Luftzirkulation ausgelegt ist. Das langärmelige, wettkampftaugliche Oberteil wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow verfügt über eine extrem atmungsaktive Konstruktion mit offenen Maschen, die dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen. Die speziell entwickelten Luftkanäle beschleunigen den Luftstrom und unterstützen die natürlichen Kühlmechanismen deines Körpers.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial ist äußerst vielseitig und wurde für hervorragende Bewegungsfreiheit und Kühlung entwickelt. Speziell entwickelte Belüftungskanäle wurden gezielt an Stellen platziert, die starker Hitze und Reibung ausgesetzt sind. So kannst du auf den vor dir liegenden Kilometern kühlen Tragekomfort genießen.

Radikal getestet

Als einer der größten Feldversuche in der Geschichte von Nike Running wird das All Conditions Racing Department (ACRD) die Prototypen auch in der Elite-Saison 2025 weiter testen. Die Nike Designer:innen haben das Feedback aus den Rennen und den Labortests berücksichtigt und das Kleidungsstück weiter optimiert. Der Elite-Trailrunner und ACRD-Athlet Caleb Olson trug einen Prototyp als er einen harten 100-Meilen-Ausdauerlauf im Jahr 2025 gewann – und die zweitschnellste Streckenzeit in der Geschichte des Rennens erzielte.

Weitere Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Das ultra-atmungsaktive, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich weich und geschmeidig an.
  • Der elastische Besatz lässt sich umschlagen und verhindert ein Verrutschen des Oberteils.

Produktinformationen

  • ACG-Branding auf der Brust
  • All Condition Racing Department (ACRD)-Branding auf dem Rücken
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IQ5848-100

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (8)

4.5 Sterne

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT Longsleeve-Traillaufoberteil (Herren)

ACG Radical AirFlow NXT

€ 149,99

Dein tragbares Kühl-Mikroklima für brutal heiße Trails.

Entwickelt für

Traillaufwettkampf

Entwickelt, um

dich kühl zu halten

Belüftung für

maximalen Airflow

Merkmale, die überzeugen

  • Spürbar kühler

    Spezielle Perforationen pushen den Luftstrom direkt auf deine Haut – quasi eine Klimaanlage zum Anziehen.

  • Von Athlet:innen getestet

    Von den Klimakammern des Nike Sports Research Lab bis aufs Podium. 50 Elite-Athlet:innen, 1.000 Stunden am Limit. Entwickelt für das Unberechenbare.

  • Für dein Race

    Belüftung an den Armbeugen und unter den Armen. Verkürzter Schnitt für einfachen Zugriff auf deinen Laufgürtel. Perfekte Ärmellänge für freie Sicht auf deine Uhr.

Hinter den Kulissen

Caleb Olson

"Wir haben Radical AirFlow unter den verschiedensten Bedingungen getestet – heiß, kalt, feucht, trocken – und es genau nach meinen Vorstellungen für den Race Day optimiert."

Caleb Olson

ACG Athlet, Sieger beim 2025 Western States 100

Vervollständige den Look

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