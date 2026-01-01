Recyclingmaterialien
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieses wettkampftaugliche Tanktop wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
- Style: IW0767-100
ACG Radical AirFlow
REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.
Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieses wettkampftaugliche Tanktop wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.
Radikal innovativ
Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.
Radikal entworfen
Das weiche, offenmaschige Strickmaterial, aus dem das gesamte Kleidungsstück gefertigt ist, sorgt für ein geschmeidiges Tragegefühl auf der Haut. Der umschlagbare, elastische Besatz sorgt für zuverlässigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.
Radikaler Tragekomfort
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Weitere Vorteile
- Das ultra-atmungsaktive, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich weich und geschmeidig an.
- Das Design sorgt für ein relaxtes Tragegefühl am Körper und wurde für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit entwickelt.
Produktinformationen
- ACG-Branding auf der Brust
- Gewebtes Jock-Tag links am Saum
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
- Style: IW0767-100
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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ACG Radical AirFlow
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