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ACG Radical AirFlow Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Herren) - Weiß/Anthracite

Recyclingmaterialien

ACG Radical AirFlow

Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Herren)

€ 109,99
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Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieses wettkampftaugliche Tanktop wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IW0767-100

ACG Radical AirFlow

€ 109,99

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieses wettkampftaugliche Tanktop wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. Je schneller du läufst, desto mehr Luft strömt direkt auf deine Haut. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial, aus dem das gesamte Kleidungsstück gefertigt ist, sorgt für ein geschmeidiges Tragegefühl auf der Haut. Der umschlagbare, elastische Besatz sorgt für zuverlässigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.

Radikaler Tragekomfort

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Weitere Vorteile

  • Das ultra-atmungsaktive, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich weich und geschmeidig an.
  • Das Design sorgt für ein relaxtes Tragegefühl am Körper und wurde für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit entwickelt.

Produktinformationen

  • ACG-Branding auf der Brust
  • Gewebtes Jock-Tag links am Saum
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Anthracite
  • Style: IW0767-100

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    ACG Radical AirFlow Dri-FIT Traillauf-Tanktop (Herren)

    ACG Radical AirFlow

    € 109,99

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    Entwickelt für

    Traillaufwettkampf

    Entwickelt, um

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    maximalen Airflow

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    • Spürbar kühler

      Spezielle Perforationen pushen den Luftstrom direkt auf deine Haut – quasi eine Klimaanlage zum Anziehen.

    • Für dein Race

      Verkürzter Schnitt für einfachen Zugriff auf deinen Laufgürtel. Der umschlagbare, elastische Besatz sorgt für zuverlässigen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit.

    • Von Athlet:innen getestet

      Von den Klimakammern des Nike Sports Research Lab bis aufs Podium. 50 Elite-Athlet:innen, 1.000 Stunden am Limit. Entwickelt für das Unberechenbare.

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