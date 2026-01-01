Nike ACG Planet Earth-T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

Entdecke deine Ecke der Welt und noch mehr in diesem T-Shirt mit Standardpassform, dessen Grafiken im Dunkeln leuchten – perfekt für einen Abend unter dem Sternenhimmel! Es besteht aus glattem, weichem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, die dich bei Bewegung kühl und trocken hält. Es lässt sich problemlos mit jedem ACG-Unterteil kombinieren und sorgt so für einen abgestimmten Look für deine Abenteuer.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IZ7576-010