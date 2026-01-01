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Nike ACG Planet Earth-T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder) - Schwarz

Nike ACG

Planet Earth-T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

€ 29,99
Schwarz
Light Crimson
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Entdecke deine Ecke der Welt und noch mehr in diesem T-Shirt mit Standardpassform, dessen Grafiken im Dunkeln leuchten – perfekt für einen Abend unter dem Sternenhimmel! Es besteht aus glattem, weichem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, die dich bei Bewegung kühl und trocken hält. Es lässt sich problemlos mit jedem ACG-Unterteil kombinieren und sorgt so für einen abgestimmten Look für deine Abenteuer.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IZ7576-010

Nike ACG

€ 29,99

Entdecke deine Ecke der Welt und noch mehr in diesem T-Shirt mit Standardpassform, dessen Grafiken im Dunkeln leuchten – perfekt für einen Abend unter dem Sternenhimmel! Es besteht aus glattem, weichem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie, die dich bei Bewegung kühl und trocken hält. Es lässt sich problemlos mit jedem ACG-Unterteil kombinieren und sorgt so für einen abgestimmten Look für deine Abenteuer.

Produktinformationen

  • 64 % Baumwolle/36 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IZ7576-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M+ bei einer Körpergröße von 140 cm
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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