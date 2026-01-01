ACG Phantazama Jacke (ältere Kinder)

Diese Kapuzenjacke bietet leichten, wasserdichten Schutz bei nassem Wetter. Sie besteht aus strapazierfähigem, gewebtem Funktionsmaterial, das sich geschmeidig anfühlt, und verfügt über Reißverschlusstaschen, in denen kleine Gegenstände wie Schlüssel, Bargeld oder Smartphone sicher verstaut werden können. Dank des faltbaren Designs lässt sie sich klein zusammenfalten und einfach mitnehmen.

Gezeigte Farbe: Tattoo

Style: IZ7617-502