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Hoch bewertet
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen) - Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II

Recyclingmaterialien

Nike ACG Pegasus Trail

Traillaufschuh (Damen)

€ 149,99
Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
Schwarz/Anthracite/Schwarz
Summit White/Phantom/Safety Orange/Schwarz
Schwarz/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Silver Lilac
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Light Silver/Safety Orange/Phantom
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Klarna An der Kasse verfügbar.

  • Gezeigte Farbe: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Style: HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

€ 149,99

Laufe malerische Routen mit gedämpftem Tragekomfort und zuverlässigem Grip.

Ein Schuh, der für Trails gemacht ist und die Reaktionsfreudigkeit bietet, die du von der Straße kennst. Dafür ist der ACG Pegasus Trail da – für malerische Läufe mit gedämpftem Tragekomfort. Wir haben dafür gesorgt, dass er den Grip hat, den du für Traktion auf nassem Gelände brauchst. Und die Passform? Ein breiterer Vorfußbereich gibt deinen Zehen mehr Freiheit.

Obermaterial aus speziell entwickeltem Mesh

Das bewährte Obermaterial besteht aus leichtem, speziell entwickeltem Mesh, das Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität vereint.

Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff

Diese Version des Peg Trail hat mehr ReactX-Schaumstoff als zuvor. Die größere Sohlenhöhe sorgt für mehr Energierückgabe bei einem reaktionsfreudigen, stabilen Laufgefühl.

Außensohle mit optimaler Traktion

Mit dieser Generation des All Terrain Compound (ATC) von Nike hast du mehr Traktion als zuvor, um dich auf nassen Trails und technischem Gelände zu bewegen.

Neu gestalteter Zehenbereich

Egal ob bergauf oder bergab: Wir haben im Zehen- und Vorfußbereich zusätzlichen Platz geschaffen, damit du dich auf allen Strecken wohlfühlst. Das breitere Design bedeutet mehr Stabilität auf technischen Trails.

Produktinformationen

  • Gewicht: ca. 247 g (Damenschuhgröße 39)
  • Sprengung: 8 mm
  • Gezeigte Farbe: Cream II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Cream II
  • Style: HV8121-200

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (28)

4.9 Sterne

  • ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes

    Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2

    Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.

  • Great Trail Shoe

    linda194399236

    This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.

  • Nike ACG Pegasus Trail

    ΕιρήνηΚ62052694

    Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ

Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)

Nike ACG Pegasus Trail

€ 149,99

FAQ (8)

Für wen ist der ACG Pegasus Trail am besten geeignet?

Der ACG Pegasus Trail wurde für Läufer:innen entwickelt, die sich nach einem Offroad-Abenteuer sehnen. Er wurde für gemischtes Gelände, mäßig technische Trails und Road-to-Trail-Läufe entwickelt und bietet eine reaktionsfreudige Dämpfung und zuverlässigen Grip.

Welche Dämpfungstechnologie wird beim ACG Pegasus Trail eingesetzt?

Eine Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff mit erhöhter Sohlenhöhe sorgt für eine strapazierfähige, reaktionsfreudige Dämpfung und ein stabiles Laufgefühl. Sie sorgt dafür, dass Läufer:innen auf unebenem Untergrund bequem laufen und festen Halt haben.

Inwiefern ist der ACG Pegasus Trail besser als frühere Versionen?

Wir haben mehr ReactX-Schaumstoff hinzugefügt, um die Dämpfung im Vergleich zu früheren Versionen zu erhöhen. Der breitere Vorfußbereich bietet außerdem mehr Platz, während die verbesserte Außensohle für optimalen Grip auf schroffen oder mäßig technischen Trails sorgt.

Wie schneidet die Außensohle des ACG Pegasus Trail auf nassem und technischem Gelände ab?

Die Nike Trail All Terrain Compound (ATC)-Außensohle sorgt für Grip auf nassen Trails und auf unebenem, schroffem Untergrund.

Wie sorgt der ACG Pegasus Trail für ein sinnvolles Gleichgewicht aus Dämpfung und Trail-Gefühl?

Der ReactX-Schaumstoff fühlt sich unter dem Fuß reaktionsfreudig und stabil an und hilft, Stöße zu absorbieren, während die Läufer:innen trotzdem mit dem Gelände verbunden bleiben, wenn es auf Präzision ankommt.

Wie eignet sich der ACG Pegasus Trail für längere Trailläufe?

Die verbesserte Passform bietet mehr Platz im Vorfußbereich, sodass die Zehen bei langen Läufen auf natürliche Weise Platz haben. Ein sicheres Tragegefühl im Mittelfußbereich sorgt für einen zuverlässigen Halt auf unebenem Untergrund.

Wie bewältigt der ACG Pegasus Trail den Übergang von der Straße zum Trail?

Der ACG Pegasus Trail wurde entwickelt, um einen nahtlosen Übergang vom Gehweg zum Feldweg zu ermöglichen. Er kombiniert reaktionsfreudige Dämpfung mit trailtauglicher Traktion.

Was ist die Sprengung beim ACG Pegasus Trail und für wen ist der ACG Pegasus Trail am besten geeignet?

Eine Sprengung von 8 mm sorgt für ein ausgewogenes Laufgefühl, das sich gut für Läufer:innen eignet, die zuvor Straßenschuhe getragen haben, oder für alle, die einen geschmeidigen Schritt auf unterschiedlichem Gelände wollen.

Grip und Komfort auf jedem Terrain. Beherrsche die Trails und alles darüber hinaus.

Speziell entwickelt für

Traillauf

Gelände

Moderat anspruchsvolles Terrain

Dämpfung

Reaktionsfreudig

Schuhgewicht

Ca. 247 g (Damenschuhgröße 39)

Sprengung

8 mm

Technische Daten

Schuhgewicht

Ca. 247 g (Damenschuhgröße 39)

Sprengung

8 mm

Technologie

ReactX-Schaumstoff und Nike Trail All Terrain Compound (ATC)-Gummi

Merkmale, die überzeugen

  • Außensohle mit optimaler Traktion

    Mit dieser Generation des All Terrain Compound (ATC) von Nike hast du mehr Halt als zuvor, wenn du nasse Trails und technisches Gelände meisterst.

  • Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff

    Diese Version des Peg Trail hat mehr ReactX-Schaumstoff als zuvor. Die größere Sohlenhöhe sorgt für mehr Energierückgabe und liefert dir ein reaktionsfreudiges, stabiles Laufgefühl.

  • Neu gestalteter Zehenbereich

    Egal, ob bergauf oder bergab: Wir haben im Zehen- und Vorfußbereich zusätzlichen Platz geschaffen, damit du dich auf jedem Kilometer wohlfühlst – egal, wie viele du abreißen wirst. Das breitere Design schenkt dir außerdem mehr Stabilität auf technischen Trails.

  • Speziell entwickeltes Mesh-Obermaterial

    Das bewährte Obermaterial aus leichtem, speziell entwickeltem Mesh ist strapazierfähig und lässt deine Füße atmen.

Rebecca Kohne

"Bei Läufen in anspruchsvollem Gelände fühlt man sich mit diesen Schuhen sicher und selbstbewusst. Damit hab ich alles unter Kontrolle."

Rebecca Kohne

ACG Athletin

Vervollständige den Look

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