Nike ACG Pegasus Trail Laufschuh (ältere Kinder)

Wir haben mehr ReactX-Schaumstoff hinzugefügt, um die Dämpfung im Vergleich zu früheren Versionen zu erhöhen. Die verbesserte Außensohle sorgt für optimalen Grip auf nassen, schroffen Trails und gemischtem Untergrund.

Eine Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff mit erhöhter Sohlenhöhe sorgt für eine strapazierfähige, reaktionsfreudige Dämpfung und ein stabiles Laufgefühl. Sie sorgt dafür, dass Kinder auf unebenem Gelände bequem laufen können.

Der ACG Pegasus Trail ist ideal für Kinder, die gerne rausgehen. Er wurde für Feldwege, gemischtes Gelände und alltägliche Abenteuer entwickelt und bietet Strapazierfähigkeit, reaktionsfreudige Dämpfung und trailtaugliche Traktion.

Wie schneidet die Außensohle des ACG Pegasus Trail auf nassem und unebenem Gelände ab? Die Nike Trail All Terrain Compound (ATC)-Außensohle sorgt für Grip auf nassen Trails und auf unebenem, schroffem Untergrund.

Wie vielseitig ist der ACG Pegasus Trail für Trails, Straßenläufe und alltägliche Aktivitäten? Der ACG Pegasus Trail kombiniert reaktionsfreudige Dämpfung mit strapazierfähigem Traktionsprofil und Tragekomfort für den ganzen Tag, damit Kinder überall hingehen können.

Wie einfach lässt sich der ACG Pegasus Trail von Kindern an- und ausziehen? Dank der Zugschlaufe an der Ferse können Kinder den ACG Pegasus Trail leicht anziehen, während die klassische Schnürung für eine sichere Passform sorgt.

Wie atmungsaktiv ist der ACG Pegasus Trail für aktive Kinder? Das leichte Mesh im Obermaterial sorgt für Luftzirkulation und Atmungsaktivität für die Füße. Wir haben stark beanspruchte Bereiche verstärkt, damit der Schuh wiederholten Outdoor-Abenteuern gewachsen ist.