Nike ACG Pegasus Trail Laufschuh (ältere Kinder)

amazing
heathers595868528
Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wenn sich die Trails vor dir schlängeln, solltest du nicht auf dein ACG verzichten. Dieser leichte und atmungsaktive Pegasus 6 Traillaufschuh ist mit ReactX Lite-Schaumstoff ausgestattet –für ein langanhaltendes, federndes Laufgefühl. Dank der Gummiaußensohle für alle Untergründe kannst du dein Tempo unabhängig vom Gelände halten.
Nike ACG Pegasus Trail
Wenn sich die Trails vor dir schlängeln, solltest du nicht auf dein ACG verzichten. Dieser leichte und atmungsaktive Pegasus 6 Traillaufschuh ist mit ReactX Lite-Schaumstoff ausgestattet –für ein langanhaltendes, federndes Laufgefühl. Dank der Gummiaußensohle für alle Untergründe kannst du dein Tempo unabhängig vom Gelände halten.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.
Nike ACG Pegasus Trail
Der ACG Pegasus Trail ist ideal für Kinder, die gerne rausgehen. Er wurde für Feldwege, gemischtes Gelände und alltägliche Abenteuer entwickelt und bietet Strapazierfähigkeit, reaktionsfreudige Dämpfung und trailtaugliche Traktion.
Eine Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff mit erhöhter Sohlenhöhe sorgt für eine strapazierfähige, reaktionsfreudige Dämpfung und ein stabiles Laufgefühl. Sie sorgt dafür, dass Kinder auf unebenem Gelände bequem laufen können.
Wir haben mehr ReactX-Schaumstoff hinzugefügt, um die Dämpfung im Vergleich zu früheren Versionen zu erhöhen. Die verbesserte Außensohle sorgt für optimalen Grip auf nassen, schroffen Trails und gemischtem Untergrund.
Die Nike Trail All Terrain Compound (ATC)-Außensohle sorgt für Grip auf nassen Trails und auf unebenem, schroffem Untergrund.
Der ACG Pegasus Trail kombiniert reaktionsfreudige Dämpfung mit strapazierfähigem Traktionsprofil und Tragekomfort für den ganzen Tag, damit Kinder überall hingehen können.
Dank der Zugschlaufe an der Ferse können Kinder den ACG Pegasus Trail leicht anziehen, während die klassische Schnürung für eine sichere Passform sorgt.
Das leichte Mesh im Obermaterial sorgt für Luftzirkulation und Atmungsaktivität für die Füße. Wir haben stark beanspruchte Bereiche verstärkt, damit der Schuh wiederholten Outdoor-Abenteuern gewachsen ist.
Wenn sich die Dämpfung flach anfühlt oder das Profil der Außensohle deutliche Verschleißerscheinungen aufweist, ist es in der Regel an der Zeit für ein neues Paar, das wieder bei jedem Schritt für einen angenehmen Tragekomfort und ein sicheres Gefühl auf dem Trail sorgt.