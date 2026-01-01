Nike ACG "Lunar Lake" ADV Jacke mit Therma-FIT (Herren)

Nike ACG "Lunar Lake"

€ 349,99

Diese ACG Pufferjacke ist voll ausgestattet und wurde für Abenteuer bei kaltem Wetter entworfen. Dank der PrimaLoft®-Isolierung hält sie dich auch bei niedrigen Temperaturen warm. Wenn das Wetter wärmer wird, lässt sich die Jacke für den einfachen Transport in ihrem eigenen Packsack mit Kordelzug verstauen.

Gib der Kälte Kontra

Die Nike Therma-FIT ADV-Technologie kombiniert wärmeregulierendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Funktionen, die dich bei kaltem Wetter warm halten. Wir haben die PrimaLoft®-Isolierung wegen der leichten, zuverlässigen Wärme verwendet. Es besteht aus winzigen Fasern, die isolierende Lufttaschen bilden, die Wärme speichern und gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen lassen.

Fit für die Natur

Die weite Passform ist am Körper besonders geräumig, damit sich der Mantel einfach überziehen lässt. Die Kombination aus Kapuze und Snood bietet zusätzlichen Schutz rund um Kopf und Gesicht. Mit dem Bungee-System am Bund kannst du die Passform verändern.

Verstaubar und kuschelig

Diese Pufferjacke lässt sich in einem internen Mesh-Packsack verstauen und kann beim Camping als Kissen verwendet werden.