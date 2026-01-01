ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Jacke (Herren)

Diese Jacke in aller Kürze: wärmeregulierend, wasserabweisend und leicht. Um sie zu testen, haben wir sie auf einer Kanutour durch den Big Bend National Park in West Texas getragen. Kalte Wüstennächte? Kein Problem. Und wenn du die isolierende Wärme nicht benötigst, kannst du die Jacke in der Innentasche zusammenfalten und verstauen.

Gezeigte Farbe: College Grey/Schwarz/Mean Green/Summit White

Style: II0917-009