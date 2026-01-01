Nike ACG GOAT Traillaufgürtel

Der Nike ACG Traillaufgürtel wurde für weniger Auf- und Abbewegungen entwickelt, damit du deine Sachen beim Laufen sicher verstauen kannst. Ein abnehmbares Bungee-System hält deine zusätzliche Ausrüstung sicher, während elastische Silikonschlaufen es dir ermöglichen, deine Stöcke zu verstauen, um sie einfach tragen zu können.

Gezeigte Farbe: Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Style: IQ6027-039