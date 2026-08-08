triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren) - Summit White

Recyclingmaterialien

ACG

Dri-FIT T-Shirt für Herren

€ 54,99
Summit White
Schwarz/Light Orewood Brown
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses strapazierfähige und schweißableitende T-Shirt ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IM6177-121

ACG

€ 54,99

Dieses strapazierfähige und schweißableitende T-Shirt ist für den Einsatz im Freien gemacht. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und drapiertes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • ACG-Saumlabel
  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IM6177-121

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 191 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

4 Sterne

  • Oversized fit!

    Peyton179836609

    Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt

ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

ACG

€ 54,99

Vervollständige den Look

Item 3 of 8