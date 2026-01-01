Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Nike ACG
Dri-FIT T-Shirt für Herren
Klarna An der Kasse verfügbar.
Entworfen, getestet und auf unserem grünen Planeten gefertigt – dieses T-Shirt ist strapazierfähig und bequem. Dri-FIT-Technologie leitet den Schweiß zur schnelleren Verdunstung von der Haut ab. Die tief angesetzten Schultern und die weite Passform sorgen für ein entspanntes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IH1288-010
Nike ACG
Entworfen, getestet und auf unserem grünen Planeten gefertigt – dieses T-Shirt ist strapazierfähig und bequem. Dri-FIT-Technologie leitet den Schweiß zur schnelleren Verdunstung von der Haut ab. Die tief angesetzten Schultern und die weite Passform sorgen für ein entspanntes Tragegefühl.
Produktinformationen
- 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IH1288-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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