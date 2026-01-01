Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Entworfen, getestet und auf unserem grünen Planeten gefertigt – dieses T-Shirt ist strapazierfähig und bequem. Dri-FIT-Technologie leitet den Schweiß zur schnelleren Verdunstung von der Haut ab. Die tief angesetzten Schultern und die weite Passform sorgen für ein entspanntes Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IH1288-010