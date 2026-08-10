Nike ACG Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Damen)

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Dieses T-Shirt ist schlicht, aber für deine Bedürfnisse beim Traillaufen entwickelt. Schweißableitende Technologie hält dich während des Laufs trocken und weiche Unterarmeinsätze minimieren Reibung.
Nike ACG
Dieses T-Shirt ist schlicht, aber für deine Bedürfnisse beim Traillaufen entwickelt. Schweißableitende Technologie hält dich während des Laufs trocken und weiche Unterarmeinsätze minimieren Reibung.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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