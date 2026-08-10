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Nike ACG Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Damen) - Safety Orange

Recyclingmaterialien

Nike ACG

Nike Dri-FIT Kurzarm-Trail-Laufoberteil (Damen)

€ 54,99
Safety Orange
Schwarz/Summit White
Phantom/Summit White
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Dieses T-Shirt ist schlicht, aber für deine Bedürfnisse beim Traillaufen entwickelt. Schweißableitende Technologie hält dich während des Laufs trocken und weiche Unterarmeinsätze minimieren Reibung.


  • Gezeigte Farbe: Safety Orange
  • Style: IO9650-819

Nike ACG

€ 54,99

Dieses T-Shirt ist schlicht, aber für deine Bedürfnisse beim Traillaufen entwickelt. Schweißableitende Technologie hält dich während des Laufs trocken und weiche Unterarmeinsätze minimieren Reibung.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Weiche Einsätze im Achselbereich reduzieren Reibung.

Produktinformationen

  • 85 % Polyester/15 % Baumwolle
  • Reflektierende ACG- und Swoosh-Logos
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Safety Orange
  • Style: IO9650-819

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

1 Stern

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Nike ACG Dri-FIT Kurzarm-Traillaufoberteil (Damen)

Nike ACG

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