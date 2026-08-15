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ACG Dolomiti Shorts (Herren) - Schwarz/Schwarz/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Dolomiti

Shorts (Herren)

€ 74,99
Schwarz/Schwarz/Summit White
Mineral Slate/Black Spruce/Schwarz/Summit White
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Um diese Shorts auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Die lockere Passform, gepaart mit einer wasserabweisenden und UV-beständigen Technologie, machte sie ideal zum Wandern.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Summit White
  • Style: IF0893-010

ACG Dolomiti

€ 74,99

Um diese Shorts auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Die lockere Passform, gepaart mit einer wasserabweisenden und UV-beständigen Technologie, machte sie ideal zum Wandern.

Produktinformationen

  • 100 % Nylon
  • Aufgestickte ACG- und Swoosh-Logos
  • Gewebtes Dolomiti-Label
  • Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Summit White
  • Style: IF0893-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

Bewertungen (4)

4 Sterne

  • Bermuda ottimi

    PierAngeloV210600080

    Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.

  • No zip pockets anymore

    AndreyS155260400

    There used to be 2 very functional zip front pockets in previous models. Not anymore, so it is just basic shorts.

  • Heavy shorts with plenty of pocket space

    Ncaaofficial1988

    [This review was collected as part of a promotion.] I bought these shorts as we were traveling to Europe and they do have a lot of pocket space but they are a little heavy.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

ACG Dolomiti Shorts (Herren)

ACG Dolomiti

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