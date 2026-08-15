ACG Dolomiti Shorts (Herren)

Bermuda ottimi
PierAngeloV210600080
Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Um diese Shorts auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Die lockere Passform, gepaart mit einer wasserabweisenden und UV-beständigen Technologie, machte sie ideal zum Wandern.
ACG Dolomiti
Um diese Shorts auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Die lockere Passform, gepaart mit einer wasserabweisenden und UV-beständigen Technologie, machte sie ideal zum Wandern.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
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4 Sterne
Bermuda ottimi
PierAngeloV210600080
Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.
No zip pockets anymore
AndreyS155260400
There used to be 2 very functional zip front pockets in previous models. Not anymore, so it is just basic shorts.
Heavy shorts with plenty of pocket space
Ncaaofficial1988
[This review was collected as part of a promotion.] I bought these shorts as we were traveling to Europe and they do have a lot of pocket space but they are a little heavy.
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ACG Dolomiti