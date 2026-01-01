ACG Daypack (ältere Kinder, 18 l)

Egal, ob du die Natur erkundest oder in die Schule gehst – dieser Rucksack ist jeder Herausforderung gewachsen. Er besteht aus strapazierfähigem Material mit wasserfester Beschichtung. Das geräumige Hauptfach verfügt innen über ein gepolstertes Laptopfach. In den Flaschentaschen kannst du deine Getränke praktisch verstauen, und die Reißverschlusstasche auf der Vorderseite eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IZ8090-010