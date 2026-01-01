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ACG Aireez Button-up-Longsleeve für Traillauf (Herren) - Light Crimson/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Aireez

Button-up-Longsleeve für Traillauf (Herren)

€ 109,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Sengende Sonne, kilometerlange Strecken. Wir haben dieses Oberteil mit UV-Schutz ausgestattet und ihm einen Kragen hinzugefügt, den du für zusätzlichen Schutz hochstellen kannst. Der Schlitz auf der Rückseite ermöglicht eine Luftzirkulation und der leichte, elastische Taft mit schweißableitender Technologie sorgt für ein kühles Tragegefühl. Worauf wartest du? Die Trails laufen sich nicht von alleine.


  • Gezeigte Farbe: Light Crimson/Summit White
  • Style: IM5144-696

ACG Aireez

€ 109,99

Sengende Sonne, kilometerlange Strecken. Wir haben dieses Oberteil mit UV-Schutz ausgestattet und ihm einen Kragen hinzugefügt, den du für zusätzlichen Schutz hochstellen kannst. Der Schlitz auf der Rückseite ermöglicht eine Luftzirkulation und der leichte, elastische Taft mit schweißableitender Technologie sorgt für ein kühles Tragegefühl. Worauf wartest du? Die Trails laufen sich nicht von alleine.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Der Druckknopfverschluss an der Brusttasche bietet sicheren Stauraum für Gele oder Ohrhörer.
  • Der Kragen lässt sich zuknöpfen, damit beim Laufen nichts stört.

Produktinformationen

  • Aufhängeschlaufe
  • ACG- und Nike Swoosh-Logos mit reflektierenden Designelementen
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
  • 72  % Nylon / 28 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Light Crimson/Summit White
  • Style: IM5144-696

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    ACG Aireez Button-up-Longsleeve für Traillauf (Herren)

    ACG Aireez

    € 109,99

    Ein leichtes Laufshirt mit UV-Schutz für dein Training unterwegs.

    Einsatzbereich

    Traillauf

    Schutz

    UV-Schutz

    Material

    Atmungsaktiv

    Merkmale, die überzeugen

    • Sehr hoher UV-Schutz

      UPF-40-Schutz über­nimmt dann, wenn kein Schatten da ist.

    • Sehr atmungs­aktiv

      Dri-FIT-Material mit maximaler Atmungs­aktivität – damit die Hitze dich nicht aufhält.

    • Ultraleicht

      Auf das Wesentliche reduziert und für un­einge­schränkte Bewegungs­freiheit auf jedem Trail entwickelt.

    Vervollständige den Look