ACG Aireez Button-up-Longsleeve für Traillauf (Herren)

Sengende Sonne, kilometerlange Strecken. Wir haben dieses Oberteil mit UV-Schutz ausgestattet und ihm einen Kragen hinzugefügt, den du für zusätzlichen Schutz hochstellen kannst. Der Schlitz auf der Rückseite ermöglicht eine Luftzirkulation und der leichte, elastische Taft mit schweißableitender Technologie sorgt für ein kühles Tragegefühl. Worauf wartest du? Die Trails laufen sich nicht von alleine.

Gezeigte Farbe: Light Crimson/Summit White

Style: IM5144-696