Nike Academy Therma-FIT Fußballhandschuhe (ältere Kinder)

Mit den Therma-FIT Academy Handschuhen trotzt du schlechtem Wetter. Sie bestehen aus warmem Material, das die Kälte draußen hält, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Strukturierte Handflächen ermöglichen ein besseres Ballgefühl für schnelle Neustarts und Einwürfe.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Off White/Off White

Style: IQ0663-011