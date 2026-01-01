Nike Academy Plus Fußball

Wenn du deine Ballkontrolle optimieren möchtest, dann kannst du mit dem Academy Plus Fußball Volltreffer erzielen. Der Ball ist mit unserer innovativen OmniSculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss.

Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz

Style: IQ0640-100