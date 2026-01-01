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Nike Academy
Fußball-Trainingsbeutel (18 l)
€ 22,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der schlichte Nike Academy Trainingsbeutel ist leicht und bietet eine schnelle Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren, egal ob fürs Training, fürs Spiel oder im Alltag.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0924-010
Nike Academy
€ 22,99
Der schlichte Nike Academy Trainingsbeutel ist leicht und bietet eine schnelle Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren, egal ob fürs Training, fürs Spiel oder im Alltag.
Vorteile
- Dank der kleinen Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Essentials.
- Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und macht die Tasche besonders robust.
Produktinformationen
- Ca. 51 x 36 x 5 cm (H x B x T)
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0924-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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