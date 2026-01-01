Nike Academy Fußball

Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Illusion Green/Off Noir/Weiß

Style: IQ0642-010