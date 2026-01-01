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Nike Academy Fußball - Schwarz/Illusion Green/Off Noir/Weiß

Nike Academy

Fußball

€ 27,99
Schwarz/Illusion Green/Off Noir/Weiß
Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
Linen/Bright Crimson/Schwarz/Schwarz

Klarna An der Kasse verfügbar.

Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Illusion Green/Off Noir/Weiß
  • Style: IQ0642-010

Nike Academy

€ 27,99

Mit der innovativen OmniSculpt-Technologie des Academy Fußballs führst du die Torschützenliste an. Die in das Gehäuse eingearbeiteten Kerben lassen die Luft um den Ball herumfließen und sorgen für eine präzisere Flugbahn.

Produktinformationen

  • 67 % Gummi / 10 % Polyurethan (PU) / 13 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Illusion Green/Off Noir/Weiß
  • Style: IQ0642-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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