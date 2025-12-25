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Nike Academy Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder) - Weiß/Weiß/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Academy

Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)

29 % Rabatt
Weiß/Weiß/Schwarz
Schwarz/Schwarz/Weiß
Midnight Navy/Midnight Navy/Weiß
Blue Void/Schwarz/Weiß/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Weiß
Smoke Grey/Weiß/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Schwarz/Illusion Green/Illusion Green
Schwarz/Weiß/Bright Crimson/Bright Crimson
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Mit diesem Longsleeve bringst du deine Fähigkeiten auf das nächste Level. Das weiche Strickmaterial ist mit unserer schweißableitenden Technologie versehen, damit du trocken bleibst und dich wohlfühlst, während du an deinen Fußball-Skills feilst.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Schwarz
  • Style: HJ3721-100

Nike Academy

29 % Rabatt

Mit diesem Longsleeve bringst du deine Fähigkeiten auf das nächste Level. Das weiche Strickmaterial ist mit unserer schweißableitenden Technologie versehen, damit du trocken bleibst und dich wohlfühlst, während du an deinen Fußball-Skills feilst.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Daumenöffnungen sorgen für mehr Abdeckung und verhindern ein Verrutschen der Ärmel bei Bewegungen.
  • Die seitlichen Mesh-Einsätze verbessern die Atmungsaktivität.
  • Der Viertelreißverschluss sorgt geschlossen für zusätzlichen Schutz und für optimale Luftzirkulation, wenn er geöffnet bleibt.

Produktinformationen

  • Body/Mesh: 100 % Polyester
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Weiß/Schwarz
  • Style: HJ3721-100

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (5)

4.8 Sterne

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Nike Academy Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)

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