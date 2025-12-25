Nike Academy Dri-FIT Fußballtrainings-Longsleeve mit 1/4-Reißverschluss (ältere Kinder)

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Mit diesem Longsleeve bringst du deine Fähigkeiten auf das nächste Level. Das weiche Strickmaterial ist mit unserer schweißableitenden Technologie versehen, damit du trocken bleibst und dich wohlfühlst, während du an deinen Fußball-Skills feilst.