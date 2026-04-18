Nike Academy Dri-FIT-Fußballhose (Herren)

Diese leichte Webhose wurde für das Fußballtraining entwickelt und leitet Schweiß ab, damit du dich voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Die Standardpassform, luftige Mesh-Einsätze und Reißverschlusstaschen sorgen für ein ablenkungsfreies Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: HJ3780-010