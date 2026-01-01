Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Hose mit UV-Schutz und Barrel-Leg-Schnitt (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese weite Hose mit Barrel-Leg-Passform wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und stellt den Tragekomfort in den Mittelpunkt. Sie ist mit schweißableitender und UV-Schutz-Technologie ausgestattet und besteht aus unserem leichten, maßgeschneiderten PerfectStretch-Material, das für einen eleganten Look sorgt, der perfekt für ein Leben in Bewegung ist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
- Style: IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese weite Hose mit Barrel-Leg-Passform wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und stellt den Tragekomfort in den Mittelpunkt. Sie ist mit schweißableitender und UV-Schutz-Technologie ausgestattet und besteht aus unserem leichten, maßgeschneiderten PerfectStretch-Material, das für einen eleganten Look sorgt, der perfekt für ein Leben in Bewegung ist.
Optimiere deine Erholungsphase
Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.
Trockenes Tragegefühl
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Weitere Vorteile
- Unser leichtes PerfectStretch-Material mit Vier-Wege-Stretch hält den ganzen Tag lang mit dir Schritt.
- Der elastische Bund ist hinten gerafft und bietet so dynamischen Stretch.
- Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung kleiner Essentials.
Produktinformationen
- Signature-Aufhängeschlaufe
- Hosenschlitz mit Hakenverschluss
- Seitentaschen
- Body: 100 % Polyester. Taschenbeutel: 86 % Polyester / 14 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
- Style: IM3631-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
- Model trägt Größe 2XL bei einer Körpergröße von 191 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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