Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)

Nike 24.7 PerfectStretch

€ 119,99

Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese passgenaue Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.

Schweißableitende Technologie

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.

Design mit sechs Taschen

Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung der meisten Smartphones. In der Mesh-Einstecktasche auf der linken Seite können kleine Essentials verstaut werden. Alle Taschen sind innen vernäht, damit sie im Laufe des Tages nicht verrutschen.