Nike 24.7 ImpossiblySoft Strickjacke (Herren)

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Doppelstrickjacke besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort für unterwegs.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Dark Smoke Grey

Style: HQ6948-010