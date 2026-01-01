Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT-Kurzarmshirt (Herren)

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Dieses schweißableitende T-Shirt wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt. Es bietet dir dank unseres ImpossiblySoft Light-Materials ein leichtes Tragegefühl und fällt leicht.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey

Style: IQ8273-010