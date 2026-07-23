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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Shorts (Herren) - Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT Shorts (Herren)

€ 94,99
Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Schwarz/Velvet Brown
Camo Green/Schwarz/Outdoor Green
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese schweißableitenden Shorts wurden für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bieten dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl – perfekt für den Cool-down und das Comeback.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 94,99

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese schweißableitenden Shorts wurden für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und bieten dir ein Höchstmaß an Tragekomfort. Unser ImpossiblySoft-Material verleiht ihr einen edlen, eleganten Look und ein unglaublich weiches und geschmeidiges Tragegefühl – perfekt für den Cool-down und das Comeback.

Optimiere deine Erholungsphase

Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Weitere Vorteile

  • Unser ImpossiblySoft-Material ist ein geschmeidiger Doppelstrick, der den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit sorgt.
  • Der elastische Bund mit Kordelzug ist hinten gerafft und bietet so dynamischen Stretch.
  • Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung kleiner Essentials.

Produktinformationen

  • Signature-Aufhängeschlaufe
  • Seitentaschen
  • Hauptmaterial: 48 % Polyester / 27 % Modal / 17 % Baumwolle / 8 % Elastan. Taschenbeutel: 79 % Modal/21 % Polyester.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: IQ9048-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
    • Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Really good

    AdamR641001022

    These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Shorts (Herren)

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 94,99

Weitere Infos

    • Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
    • Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.

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