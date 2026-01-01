Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Rollkragenoberteil (Herren)

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Dieses Doppelstrick-Rollkragenoberteil verbindet einen weiten, raffinierten Look mit schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet so ultimativen Tragekomfort unterwegs.

Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Light Boulder

Style: IF2119-658