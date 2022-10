Als Eliud Kipchoge 2019 die 42,2 km in 1:59:40 lief, trug er dabei einen Prototyp des Nike Air Zoom Alphafly NEXT%. Dem Rekord gingen jahrelange Vorbereitungen voraus. In enger Zusammenarbeit mit Nike startete Eliud bereits 2017 einen ersten Versuch, die 2-Stunden-Barriere zu durchbrechen. Eliuds Erfolg hat einige der schnellsten Läufer der Welt motiviert, ihre Grenzen auszutesten und eigene Rekorde zu brechen. Jetzt kannst auch du dir die Schuhe holen, die Eliud an diesem kühlen Oktobermorgen in Wien getragen hat.



Unser bester Wettkampfschuh zeichnet sich durch neue Technologie und Innovation aus, darunter zwei ultrareaktionsfreudige Zoom Air-Stollen im Vorfuß und zusätzlicher ZoomX-Schaumstoff in der Ferse. Dieser Schuh ist wie geschaffen für Rekorde und neue persönliche Bestzeiten, egal ob du in zwei, drei, vier oder fünf Stunden ins Ziel kommen möchtest.



