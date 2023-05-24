Styling von Nike Baseballtrikots

Stylingtipps für Nike Baseballtrikots
Stylingtipps
Hier erfährst du, wie du deine Fanbekleidung am besten in Szene setzt.
Baseball ist ein Sport, bei dem die Zuschauer:innen voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Denn was gibt es an einem Sommernachmittag Schöneres, als die Lieblingsmannschaft neun Innings lang von der Tribüne aus anzufeuern und dabei ein kühles Getränk und einen leckeren Snack zu genießen?
Wie beim Basketball oder Fußball ist das Tragen eines Trikots die ideale Möglichkeit, dein Lieblingsteam von der Zuschauerbank aus zu unterstützen. Doch dein Baseballtrikot eignet sich nicht nur für den Einsatz im Stadion. Auch im Alltag kann es für lässigen Style sorgen. Schließlich müssen sich Fashion und Teamgeist nicht gegenseitig ausschließen.
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Baseballtrikots sind beispielsweise eine ideale Kleiderwahl für entspannte Wochenenden oder Sommerpartys, da sie deinen Lieblingsoutfits einen sportlichen Touch verleihen können. Dir sind die Outfitideen ausgegangen? Wie wäre es mit einem dieser Looks?
Nachstehend findest du fünf Tipps, wie du Baseballtrikots am besten in Szene setzen kannst. Am Game Day kannst du dich für diese Looks entscheiden, um deinen Teamstolz zum Ausdruck zu bringen. Du kannst das Trikot deines bevorzugten Baseballteams aber auch zu anderen Anlässen tragen.
Mit diesen Outfits zeigst du deine Unterstützung auf stylishe Weise – ob auf der Tribüne oder in einer Bar in der Off-Season.
Stylingtipps für Baseballtrikots
1.Für Nicht-Spieltage
Deine Ausrüstung versteckt sich ganz hinten in deinem Schrank und wird nur am Game Day herausgeholt? Das muss nicht sein! Wir verraten dir, wie du dein Baseballtrikot in der Off-Season am besten trägst.
Greif zu einem sportlichen Trikot und nicht zum gewohnten Shirt, um deine Verbundenheit mit deinem Lieblingsteam zu zeigen. Kombinier das Trikot deiner Wahl mit einem Paar Schuhe in den gleichen Farben. Dieser Stylingansatz ist einfach, aber dennoch wirkungsvoll. Runde das Ganze mit einer Jacke ab, die dem Look einen coolen Touch verleiht und den sportlichen Charakter des Trikots ausgleicht.
2.Home-Run-Outfit
Die Möglichkeiten, ein Baseballtrikot anzuziehen, sind nicht auf den Game Day beschränkt. Trag dein Baseballtrikot wie eine Button-down- oder leichte Jacke, um deinen Style zur Geltung zu bringen (und gleichzeitig dein Lieblingsteam würdig zu vertreten).
Für Sommerevents, bei denen ein sportlich-cooler Look gefragt ist, empfiehlt es sich, ein Oversize-Trikot über ein lässiges Minikleid zu ziehen. Ein echter Hingucker! Trendige Sneaker wie High Top Dunks runden den legeren Look perfekt ab.
3.Markanter Look
Das Trikot deines Lieblingsteams besticht durch eine markante Farbkombi (wie das Grün und Gold der Oakland Athletics)? Dann style dein Trikot so, dass es hervorsticht. Achte jedoch darauf, dass der Gesamtlook nicht überladen wirkt und sich das Trikot nicht mit dem Rest deines Outfits beißt.
Das Geheimrezept? Halt den Rest deines Looks neutral. Wie wäre es zum Beispiel mit Shorts in Taupe, einer schlichten Sonnenbrille und Sneakern, die entweder ähnlich neutrale Farbakzente aufweisen oder die Trikotfarben aufgreifen?
4.Sportlicher Zuschauerlook
Vielleicht fragst du dich, wie du an relaxten Tagen ein Baseballtrikot am besten stylst. Mit dem Oberteil deines Lieblingsteams verleihst du einem lässigen Athleisure-Look den letzten Schliff.
Greif zunächst zu Bike Shorts und einem lässigen Tanktop oder einem Longline Sport-BH. Zieh anschließend das Trikot darüber. Schlüpf dann noch in deine Lieblingssneaker fürs Wochenende, zum Beispiel in den ausdrucksstarken Air Max. Ach ja: Sollte es sonnig sein, denk unbedingt an eine Cap.
5.Lagenlook
Scheu dich nicht vor einem Lagenlook. Ein Longsleeve (natürlich in einer passenden Farbe) eignet sich hervorragend zum Tragen unter deinem Lieblingstrikot. Diese weitere Lage (besonders die Ärmel) spendet dir an kühleren Tagen zusätzliche Wärme – wofür du auf der Zuschauertribüne dankbar sein wirst.
Für ein lässiges und alltagstaugliches Gesamtoutfit sorgen eine neutrale Cargohose und Schuhe mit subtilen Farbakzenten. Dadurch ist das Endergebnis stimmig, aber nicht eintönig.
Text: Aemilia Madden